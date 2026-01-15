Napoli Bruno Petrone ferito a Chiaia il video choc dell?assalto | In cinque contro uno
Un video mostra un’aggressione a Napoli, a Chiaia, in cui cinque giovani colpiscono un ragazzo di 18 anni. In soli tredici secondi, si evidenzia la rapidità e la violenza dell’attacco. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla presenza di gruppi giovanili coinvolti in comportamenti violenti nella zona.
Ci vogliono tredici secondi per uccidere un ragazzo. Tanto è durata l?aggressione di un gruppo di cinque giovanissimi contro un ragazzo di appena 18 anni. Tredici lunghissimi secondi,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
