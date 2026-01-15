Napoli altro stop col Parma | scudetto più lontano
Il Napoli interrompe la serie positiva dopo il pareggio con il Parma, un risultato che complica ulteriormente la strada verso lo scudetto. La squadra azzurra non riesce a conquistare i tre punti e mantiene una posizione di classifica che richiede ulteriori sforzi per perseguire il successo finale. La sfida rappresenta un momento di riflessione per il club e i tifosi, in vista delle prossime partite decisive.
Un altro passo falso che pesa. Il pareggio del Napoli contro il Parma rallenta ulteriormente la corsa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
