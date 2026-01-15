Napoli altro stop al Maradona | il Parma resiste e strappa uno 0-0 pesante

Il Maradona di Napoli si ferma ancora, questa volta con un pareggio senza reti contro il Parma. La partita si è mantenuta equilibrata, offrendo poche emozioni e confermando la difficoltà dei partenopei di trovare il gol. Un risultato che mantiene invariato il trend della squadra, evidenziando le sfide nel finalizzare le occasioni create e sottolineando l’importanza di migliorare la fase offensiva.

Il Maradona si spegne lentamente, senza fischi assordanti ma con una sensazione più pesante: quella di un'occasione scivolata via. Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Parma e interrompe sul nascere la scia emotiva costruita a San Siro. Una serata che doveva rilanciare ambizioni e classifica si trasforma in un esercizio sterile contro un avversario ordinato, compatto, capace di difendere con disciplina e di uscire dal campo con un punto che vale molto più di quanto dica il tabellino. Napoli senza scosse, Parma solido e lucido. Il dato finale è impietoso nella sua semplicità: zero gol, poche vere crepe nel muro emiliano, tanta fatica nel trovare ritmo e soluzioni.

Napoli fermato dal Parma al Maradona: finisce a reti inviolate, ora la Juve è a -1 da Conte - 0 dal Parma al 'Maradona' nella gara di recupero della 16ª giornata di Serie A, non disputata per la Supercoppa. tuttosport.com

Napoli-Parma 0-0, gli azzurri frenano al Maradona - Gli azzurri, con Antonio Conte in tribuna per squalifica, non è riuscito a sfondare la difesa ... ilroma.net

FINITA: NAPOLI-PARMA 0-0. Altro falso del Napoli che pareggia la terza partita consecutiva in campionato e perde punti preziosi in ottica scudetto. #NapoliParma • #ForzaNapoliSempre #SerieA #Napoli #sscnapoli24h facebook

Per il Napoli altro passo falso in casa, col Parma è 0-0 x.com

