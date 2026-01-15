Napoli 29enne colpito durante rapina il proiettile si conficca in testa | salvato al Pellegrini

A Napoli, un uomo di 29 anni è stato ferito durante una rapina con un colpo di pistola, che si è conficcato nella testa. È stato immediatamente soccorso e trasportato al Policlinico Pellegrini, dove è stato sottoposto a intervento. La vicenda evidenzia i rischi legati alla criminalità e l’importanza di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un 29enne napoletano vittima di rapina, ferito con un colpo di pistola. Il proiettile si è conficcato nella testa. Salvato al Pellegrini. Indaga la Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

