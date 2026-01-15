Nada Cella la sentenza | 24 anni a Anna Lucia Cecere e due a Marco Soracco Giustizia è fatta

La Corte d'Assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione per il delitto di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La sentenza riconosce le responsabilità dell’imputata, confermando la conclusione di un lungo percorso giudiziario. Sono stati inoltre condannati a due anni Marco Soracco. La decisione rappresenta un passaggio importante nel processo di ricerca della verità e di giustizia.

La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. Dopo una camera di consiglio di sei ore, il presidente della Corte Massimo Cusatti ha letto il verdetto di condanna, escluse le aggravanti. Il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Nada, è stato condannato a due anni. La procura aveva chiesto ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco. «Giustizia è fatta», ha commentato subito dopo la lettura del dispositivo Silvia Cella, cugina di Nada, presente in aula. «Inaccettabile, ci opporremo», ha detto Marco Soracco. 🔗 Leggi su Leggo.it

