Musique Royale nella Reggia Dal grande jazz a Schubert e Liszt

Musique Royale nella Reggia propone un evento che unisce il fascino del grande jazz, con un omaggio a Miles Davis, e le note di Schubert e Liszt. La serata vede il debutto di una nuova formazione di talentuosi musicisti italiani, offrendo un’esperienza musicale ricca e variegata, in un contesto suggestivo e raffinato. Un’occasione per ascoltare interpretazioni di qualità, in un ambiente di grande valore storico e culturale.

Il grande jazz con un omaggio al genio di Miles Davis e il debutto di una nuova formazione composta da alcuni dei più talentuosi musicisti italiani del genere. E poi un'immersione nelle musiche pianistiche di Schubert e Liszt, nella versione di una giovane pianista già molto apprezzata a livello internazionale. Sono i due concerti che inaugureranno la nuova stagione di Musique Royale, la rassegna di spettacoli organizzati negli spazi della Reggia di Monza dall'associazione culturale Musicamorfosi e dall'Orchestra Canova, in collaborazione con Comune, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

