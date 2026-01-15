Musica Christophe Rousset alla Regia di Caserta apre rassegna ateneo Vanvitelli

Il 16 gennaio alle 17, l’Ateneo Vanvitelli di Caserta inaugura la sua rassegna musicale con un evento diretto da Christophe Rousset. La serata rappresenta l’inizio di una stagione dedicata alla musica classica, offrendo un’occasione per ascoltare interpretazioni di qualità in un contesto culturale riconosciuto. Un appuntamento che si inserisce nel calendario culturale dell’ateneo, rivolto ad appassionati e studiosi del settore.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Apre con Christophe Rousset la rassegna musicale dell'Ateneo Vanvitelli. Prende il via venerdì 16 gennaio, alle 17.30 presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta, 'Specchi di Musica. Università e Città in armonia', quest'anno si apre all'insegna di un ideale ponte tra due grandi baluardi della regalità europea. A inaugurare l'iniziativa, la cui direzione artistica è affidata a Paologiovanni Maione docente di Musicologia e Storia della Musica dell'ateneo, è il celebre direttore d'orchestra e clavicembalista Christophe Rousset tra le figure più richieste dalle grandi istituzioni musicali internazionali.

