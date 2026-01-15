museo per piraccini tante adesioni alla proposta lanciata dal fratello orlando

Il Museo dedicato a Piraccini sta raccogliendo numerose adesioni, in seguito alla proposta avanzata dal fratello Orlando. La recente scomparsa di Osvaldo Piraccini, artista cesenate di 94 anni, ha suscitato un forte interesse tra la comunità locale e gli appassionati, riconoscendo il valore del suo contributo nel panorama artistico.

Candoli La recente scomparsa del 94enne pittore cesenate Osvaldo Piraccini ha profondamente colpito la comunità cittadina e un vasto pubblico di estimatori che, nel corso degli anni, hanno seguito e amato la sua produzione artistica. Accanto al dolore per la perdita, si è fatto strada un sentimento diffuso di preoccupazione, il timore che lo straordinario patrimonio artistico e umano custodito nella casa-studio di via Sacchi 24, possa non essere più accessibile ai visitatori, rischiando di restare confinato a una dimensione privata. È opinione diffusa che quella casa sia uno spazio carico di memoria, dove Piraccini ha vissuto, pensato e creato molte delle sue opere più significative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

