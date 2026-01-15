A Cipro, la scomparsa di un’oligarca sgradito a Mosca e la morte di una spia russa stanno suscitando interesse e speculazioni. Questi eventi sembrano intrecciarsi in un quadro di possibili intrighi internazionali, alimentando il mistero sull’isola. La vicenda mette in luce questioni di potere, segreti e tensioni geopolitiche che coinvolgono figure di rilievo.

La scomparsa di due uomini sull’isola di Cipro sta alimentando teorie del complotto e ipotesi di intrighi internazionali da spy story. Giovedì scorso, 8 gennaio, un diplomatico russo, ufficialmente terzo segretario dell’ambasciata a Nicosia, si è tolto la vita nel suo alloggio. Alexei Panov, 41 anni, si sarebbe suicidato, ma ciò che rende il gesto estremo diverso dagli altri è la rivelazione che Panov non fosse un semplice “diplomatico” in missione all’estero, ma un ufficiale dell’intelligence militare sotto copertura, un uomo del GRU. Un dato che alcuni stanno collegando alla scomparsa di un oligarca russo inviso al Cremlino, Vladislav Baumgertner, 56 anni, ex dirigente di alto livello dell'azienda di fertilizzanti Uralkali, scomparso il 7 gennaio, il giorno prima del suicidio di Panov. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Muore una spia russa e sparisce un oligarca inviso a Mosca: giallo a Cipro

