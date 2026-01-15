Muore noto contradaiolo. Maxi perizia, a luglio la verità.

Una maxi perizia sarà incaricata di chiarire le circostanze della morte di Simone Corbelli, 49 anni, avvenuta nel febbraio 2020 in una struttura di riabilitazione ad Montevarchi. La valutazione approfondirà gli elementi emersi e fornirà risposte definitive sulla vicenda, contribuendo a fare luce su un episodio che ha coinvolto anche il mondo delle contrade senesi.

di Laura Valdesi SIENA Sarà una maxi perizia a fare totale chiarezza sulla morte di un 49enne senese, Simone Corbelli, che si era spento in una struttura di riabilitazione nell’Aretino, a Montevarchi, nel febbraio 2020. Così ha deciso il giudice Alessandro Maria Solivetti Flacchi assegnando l’incarico a tre consulenti chiamati a fare luce sulle cause del decesso. Una vicenda dolorosa per la famiglia di Corbelli, contradaiolo del Nicchio, autista di Tiemme. La sua odissea era iniziata con un malessere a seguito del quale era stato portato in ambulanza al policlinico perché non si sentiva bene. Cuore della vicenda la dimissione del paziente, volontaria, con la promessa di tornare l’indomani per un ecodoppler. 🔗 Leggi su Lanazione.it

