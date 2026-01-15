Multinazionale del packaging premiata per la gestione del personale | è Top Employer

La filiale italiana di Smurfit Westrock ha ricevuto per il settimo anno consecutivo la certificazione

Per il settimo anno consecutivo, la filiale italiana di Smurfit Westrock ha ottenuto la certificazione "Top Employer" 2026. Il riconoscimento, assegnato alle aziende che soddisfano specifici standard nella gestione delle risorse umane, riguarda direttamente anche il territorio forlivese. La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

