Multinazionale del packaging premiata per la gestione del personale | è Top Employer
La filiale italiana di Smurfit Westrock ha ricevuto per il settimo anno consecutivo la certificazione
Per il settimo anno consecutivo, la filiale italiana di Smurfit Westrock ha ottenuto la certificazione "Top Employer" 2026. Il riconoscimento, assegnato alle aziende che soddisfano specifici standard nella gestione delle risorse umane, riguarda direttamente anche il territorio forlivese. La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Gestione e sviluppo delle persone: nuovo riconoscimento per Hera, tra le Top Employer per crescita strategica
Leggi anche: Bacoli premiata per la gestione del territorio, Pontboset (Aosta) il Comune più Virtuoso d’Italia
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Konecta, multinazionale impiegata nelle telecomunicazioni, vuole accorpare a Torino le sedi di Asti ed Ivrea. Sono 1100 le lavoratrici ed i lavoratori che potrebbero subire gli effetti di questa decisione. Ma cosa vorrebbe dire dover percorrere centinaia di chilo facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.