MSC Crociere accelera | in arrivo 12 nuove navi entro il 2035

MSC Crociere, terza compagnia crocieristica mondiale, annuncia un piano di espansione con l’arrivo di 12 nuove navi entro il 2035. Questa strategia mira a consolidare la presenza sul mercato e a offrire esperienze di viaggio sempre più innovative e sostenibili. La crescita sostenuta testimonia l’impegno di MSC nel migliorare i propri servizi e nel rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più globale.

MSC Crociere, la terza compagnia crocieristica al mondo, conferma la sua crescita costante e ambiziosa. Entro il 2035 la flotta raggiungerà 35 unità, partendo dalle 23 attuali, grazie all'arrivo di 12 nuove navi nei prossimi dieci anni. Tra queste, nel 2026 sarà varata la nuova ammiraglia MSC World Asia, mentre nel 2027 entrerà in servizio la sua gemella, MSC World Atlantic. Il piano industriale punta a consolidare ulteriormente la leadership globale della compagnia, offrendo itinerari e servizi sempre più innovativi e sostenibili. Nuove navi e innovazioni. Durante la conferenza stampa di presentazione delle strategie aziendali a Milano, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del Gruppo MSC, ha sottolineato l'importanza del rinnovo della flotta. Quest'estate MSC Crociere amplia il proprio programma nel Mediterraneo con due nuove destinazioni: Syros, la suggestiva perla delle Cicladi e Marmaris, località turca sul Mar Egeo.

MSC CROCIERE CONTINUA A CRESCERE A RITMO SOSTENUTO: IN ARRIVO 12 NUOVE NAVI IN 10 ANNI. NEL 2035 LA FLOTTA SALIRÀ A BEN 35 UNITÀ - Milano– MSC Crociere, terza compagnia crocieristica al mondo, continua il proprio percorso di crescita a ritmo sostenuto. ilnautilus.it

Msc Crociere, Massa: “Le crisi geopolitiche? Noi possiamo sempre scegliere di cambiare rotta” - Il piano industriale riflette un impegno massiccio nell'innovazione tecnologica e nella sostenibilità, con l'introduzione delle nuove unità della classe World ... ilsecoloxix.it

