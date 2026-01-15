Movida l' esperto | Antincendio tema delicato dopo Crans Montana anche in Riviera basta approssimazione

L'antincendio rappresenta un tema importante e delicato, soprattutto in contesti di grandi eventi come la movida in Riviera. Dopo l’attenzione suscitata dall’incendio di Crans Montana, è fondamentale evitare approssimazioni. Il criminologo Massimo Affronte, esperto di safety e security, aveva già evidenziato i rischi legati ai party improvvisati a Capodanno, sottolineando l’importanza di misure di prevenzione adeguate.

Il criminologo Massimo Affronte, esperto di safety e security, era stato uno dei pochi a parlarne prima, denunciando il mercato dei party improvvisati a Capodanno. Prima che l'incendio di Crans Montana costasse la vita a 40 ragazzi oltralpe e aprisse il famoso vaso di Pandora.

