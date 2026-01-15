Mostro di Firenze | prostituta uccisa nel 1983 esposto collega il caso all’assassino delle coppie
Un esposto presentato il 15 gennaio 2026 alla procura di Firenze riapre il caso dell’omicidio di Clelia Cuscito, prostituta uccisa nel 1983. L’atto collega questo delitto ai sospetti sul Mostro di Firenze e suggerisce possibili collegamenti tra il killer delle coppie e l’assassino di Cuscito, ex infermiera. La riapertura del caso apre nuove prospettive sulla serie di omicidi irrisolti di quegli anni, stimolando un approfondimento delle piste investigative
Un esposto presentato oggi, 15 gennaio 2026, alla procura di Firenze fa riemergere un cold case, l'omicidio di una prostituta a Firenze, Clelia Cuscito, 37enne ex infermiera uccisa il 14 dicembre 1983, individuandone sia il possibile killer, sia nuovi collegamenti coi delitti del Mostro di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Coppia uccisa in un quartiere residenziale, torna lo spettro di un “mostro” a Firenze: sangue ovunque
Leggi anche: La serie ripercorre la vicenda del “mostro di Firenze”, il misterioso serial killer che uccise otto coppie di amanti e fidanzati tra il 1968 e il 1985
Mostro di Firenze, c'è una nuova pista: «Clelia Cuscito tra le vittime, chi l'ha uccisa è ancora in vita». I quattro casi irrisolti - Un esposto presentato oggi alla procura di Firenze fa riemergere un cold case, l'omicidio di una prostituta a Firenze, Clelia Cuscito, 37enne ex infermiera uccisa il 14 dicembre ... leggo.it
Prostituta uccisa nel 1983, un esposto collega cold case al Mostro di Firenze - Un esposto presentato oggi alla procura di Firenze fa riemergere un cold case, l'omicidio di una prostituta a Firenze, Clelia Cuscito, 37enne ex infermiera ucci ... controradio.it
Mostro di Firenze, la nuova pista su una vittima: “Chi l’ha uccisa è ancora in vita” - Alcuni dettagli in merito all'omicidio di una prostituta riaprono degli scenari. newsmondo.it
Buongiorno oggi vi mostro la meravigliosa sorpresa che Chiara Firenze ha per noi intanto vi auguro una buona giornata #fiaba facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.