Mostro di Firenze | prostituta uccisa nel 1983 esposto collega il caso all’assassino delle coppie

Un esposto presentato il 15 gennaio 2026 alla procura di Firenze riapre il caso dell’omicidio di Clelia Cuscito, prostituta uccisa nel 1983. L’atto collega questo delitto ai sospetti sul Mostro di Firenze e suggerisce possibili collegamenti tra il killer delle coppie e l’assassino di Cuscito, ex infermiera. La riapertura del caso apre nuove prospettive sulla serie di omicidi irrisolti di quegli anni, stimolando un approfondimento delle piste investigative

Un esposto presentato oggi, 15 gennaio 2026, alla procura di Firenze fa riemergere un cold case, l'omicidio di una prostituta a Firenze, Clelia Cuscito, 37enne ex infermiera uccisa il 14 dicembre 1983, individuandone sia il possibile killer, sia nuovi collegamenti coi delitti del Mostro di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

