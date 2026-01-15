Moscati la solitudine della morte | il decesso ignorato la famiglia lasciata sola

Da avellinotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’articolo racconta della morte di un’anziana di 84 anni avvenuta nel pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, senza la presenza della famiglia. Un episodio che evidenzia la solitudine di molti deceduti e le criticità nel sistema di assistenza e supporto alle famiglie. Un approfondimento sulla gestione delle morti in ospedale e sulle conseguenze emotive di queste situazioni.

Il fatto è semplice. Domenica scorsa, alle cinque del mattino, una donna di ottantaquattro anni, proveniente dalla Rsa di Montemarano, è spirata su una barella del Pronto Soccorso dell’ospedale "Moscati" di Avellino. La causa del decesso è stata una complicazione cardiaca. La dinamica, però, è di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Moscati, decesso in Pronto Soccorso: famiglia avvisata il giorno dopo

Leggi anche: Nanà ha ritrovato la felicità: la cagnolina rimasta sola dopo la morte della proprietaria ha una nuova famiglia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Moscati, la solitudine della morte: il decesso ignorato, la famiglia lasciata sola.

moscati solitudine morte decessoAvellino, anziana muore nel Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati, i familiari lo apprendono il giorno dopo - Apprendono la morte della propria congiunta, ricoverata al Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, soltanto il giorno dopo il decesso. corriereirpinia.it

moscati solitudine morte decessoDonna muore al Pronto Soccorso del Moscati, i familiari avvisati solo il giorno dopo - È quanto denunciano i familiari di una donna di 84 anni, residente a Montemarano, ricoverata presso il Pron ... irpiniaoggi.it

moscati solitudine morte decessoMoscati, decesso in Pronto Soccorso: famiglia avvisata il giorno dopo - Il primario Maffei si scusa: «Errore nelle comunicazioni, contattata la struttura e non i congiunti» ... orticalab.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.