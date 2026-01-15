Moscati la solitudine della morte | il decesso ignorato la famiglia lasciata sola

L’articolo racconta della morte di un’anziana di 84 anni avvenuta nel pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, senza la presenza della famiglia. Un episodio che evidenzia la solitudine di molti deceduti e le criticità nel sistema di assistenza e supporto alle famiglie. Un approfondimento sulla gestione delle morti in ospedale e sulle conseguenze emotive di queste situazioni.

Donna muore al Pronto Soccorso del Moscati, i familiari avvisati solo il giorno dopo - È quanto denunciano i familiari di una donna di 84 anni, residente a Montemarano, ricoverata presso il Pron ... irpiniaoggi.it

Moscati, decesso in Pronto Soccorso: famiglia avvisata il giorno dopo - Il primario Maffei si scusa: «Errore nelle comunicazioni, contattata la struttura e non i congiunti» ... orticalab.it

La signora Maria Antonietta, 71 anni, di Mercogliano, da oltre 7 giorni dorme nel pronto soccorso del Moscati. Una storia di fragilità e sofferenza. Ha raccontato la sua solitudine, la sua tristezza ma con dignità e con educazione. Il pranzo alla Caritas e la no facebook

