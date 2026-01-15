Morto a 57 anni Carlo Cartacci volto di Telelombardia e Sportitalia

È deceduto oggi a Como Carlo Cartacci Servici, 57 anni, noto farmacista, scrittore e volto di Telelombardia e Sportitalia. Originario di Como, aveva una passione per il calcio e aveva contribuito con il suo lavoro e la sua presenza nel mondo dello sport e dei media locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per tutti coloro che lo conoscevano.

Como, 15 gennaio 2026 – È morto oggi a Como per un improvviso malore Carlo Cartacci Servici, 57 anni, farmacista e scrittore comasco grande appassionato di calcio. Volto noto ai telespettatori di Telelombardia e Sportitalia, Cartacci è stato il fondatore di football-travels.com, sito che ha consentito a centinaia di appassionati di conoscere da vicino la Premier League inglese. Como, scivola lungo un sentiero e muore: addio a Gianluca Lombardi, imprenditore ed ex consigliere comunale Tra le sue pubblicazioni più note, i due volumi dedicati rispettivamente agli stadi di Londra e agli stadi scozzesi ("Londra e i suoi stadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto a 57 anni Carlo Cartacci, volto di Telelombardia e Sportitalia Leggi anche: Addio a Carlo Cartacci, il farmacista e scrittore che raccontava gli stadi Leggi anche: Si schianta in auto contro un semaforo: morto un uomo di 57 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tricolore a Bisceglie per Carlo De Trizio, carabiniere morto a Nassirya; Antonio Barato è morto a 57 anni dopo la lotta con la malattia: «Ha vissuto ogni giorno come un giorno nuovo»; Quarona piange Angelo Debonis, morto a soli 57 anni; Filippo Ascione, morto lo sceneggiatore di Carlo Verdone, Fellini e De Sica. Vinse il David per Al lupo al lupo. Carlo Cartacci Servici è morto, il farmacista e scrittore (esperto di calcio) aveva 57 anni - Addio a Carlo Cartacci Servici: è morto a 57 anni il farmacista e grande appassionato di calcio. msn.com

È morto Carlo Cartacci: volto noto in città e tra i tifosi del Como - Alla professione di farmacista aveva abbinato quella di scrittore. laprovinciadicomo.it

Addio a Carlo Cartacci, il farmacista e scrittore che raccontava gli stadi - Storico farmacista di Sant’Agostino, aveva trasformato la passione per il calcio e per gli stadi in libri, viaggi e interventi televisivi ... quicomo.it

