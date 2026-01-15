Monza danneggiarono il Ponte dei Leoni | identificati 4 ragazzi minorenni

A Monza, quattro minorenni sono stati identificati per aver danneggiato il Ponte dei Leoni. I ragazzi hanno inserito un petardo nella bocca di uno dei leoni, provocando danni significativi all’opera. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro identificazione e alle indagini per chiarire l’accaduto. Questo episodio evidenzia l’importanza di preservare i monumenti e di agire con rispetto verso il patrimonio storico.

Monza, 15 gennaio 2026 – Avevano infilato un petardo nella bocca di uno dei leoni facendolo saltare e danneggiandolo pesantemente. E nel mentre avevano filmato tutto. Ma l'idea di postare tutto sui social per farsi belli gli si è ritorta contro: quattro ragazzini sono stati individuati in qualità di autore del gesto. Sono tutti e quattro minorenni nonché ritenuti responsabili del grave danneggiamento del monumento sul Ponte dei Leoni, avvenuto nelle prime ore del 1° gennaio. I giovani, di nazionalità italiana, risiedono nel territorio di Monza e della Brianza.

