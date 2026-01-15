Montesanto nominato nell’Advisory Board della Music Business Association

Federico Montesanto, fondatore e CEO di Pirames International, è stato nominato nel Advisory Board della Music Business Association (Music Biz). Questa nomina riconosce il ruolo di rilievo di Montesanto nel settore musicale e la sua esperienza nel panorama internazionale. L’incarico offre l’opportunità di contribuire allo sviluppo delle strategie e delle iniziative di una delle principali organizzazioni dell’industria musicale mondiale.

MILANO – Federico Montesanto, fondatore e CEO di Pirames International, è stato nominato nell’Advisory Board della Music Business Association (Music Biz), la più influente organizzazione internazionale dedicata all’industria musicale. La Music Business Association, con sede negli Stati Uniti, è un’associazione che si propone di connettere, formare e rafforzare la comunità globale dell’industria musicale. Dai titolari dei diritti agli utenti, dalle major discografiche agli editori, dai distributori alle società di gestione collettiva, dagli artisti ai produttori, dai fornitori di tecnologia agli aggregatori, Music Biz rappresenta oggi oltre il 90% della comunità globale dell’industria musicale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montesanto nominato nell’Advisory Board della Music Business Association Leggi anche: Iliad, Monica Maggioni e Marcello Ascani nell’Advisory Board Leggi anche: Riccardo Imperiosi al President youth advisory board della commissione europea Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Federico Montesanto nominato nell’Advisory Board della Music Business Association - Federico Montesanto, fondatore e ceo di Pirames International, è stato nominato nell’Advisory Board della Music Business Association (Music Biz), la più influente organizzazione internazi ... 9colonne.it

Federico Montesanto primo italiano nell’Advisory Board di Music Biz - La Music Business Association nomina un italiano nel comitato consultivo : si tratta di Federico Montesanto, CEO di Pirames International ... billboard.it

Federico Montesanto, fondatore e CEO di Pirames International, è stato nominato nell'Advisory Board della Music Business Association #FedericoMontesanto #PiramesInternational #MusicBusinessAssociation x.com

Dopo la Sospensione del Consiglio comunale di Villapiana è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto dott. Alberico Gentile. Decreto e nomina consultabili qui: https://www.comune.villapiana.cs.it/novita/comunicati_stampa/novita_717.html - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.