Montero Jr esprime soddisfazione per il rinnovo del contratto, confermando il suo impegno nel difendere i colori della squadra. La decisione sottolinea la volontà di proseguire il percorso sportivo in un ambiente che gli ha sempre dato fiducia. Questa scelta rappresenta un passo importante nel suo sviluppo professionale, rafforzando il legame con la società e i tifosi.

Montero Jr dopo il rinnovo: «Felice di poter difendere ancora questi colori». Il messaggio del giovane bianconero che ha prolungato il contratto. Alfonso Montero, il promettente difensore centrale classe 2007 e giocatore della Juventus Primavera, ha ufficialmente legato il proprio futuro ai colori bianconeri. Nonostante le voci circolate nei mesi scorsi su un possibile addio dopo la separazione tra il club e suo padre Paolo, il giovane talento uruguaiano ha scelto di proseguire il suo percorso di crescita a Torino, siglando un rinnovo contrattuale che lo blinda alla Continassa fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Montero Jr dopo il rinnovo: «Felice di poter difendere ancora questi colori» – FOTO

Leggi anche: Spinaccé dopo l’esordio con l’Inter: «Infinitamente grato a questi colori, scendere in campo con questi campioni…» – FOTO

Leggi anche: Montero Juve: rinnovo per il difensore della Primavera. Arrivata la firma fino al 2028, tutti i dettagli del prolungamento

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juve Next Gen al lavoro sul mercato: spunta l’intrigo Caccavo, Montero verso il rinnovo. Il punto - Mosse attese anche in uscita, con Pedro Felipe e Gil Puche che sembrano vicini al divorzio dai bianconeri. tuttosport.com