Montero Jr dopo il rinnovo | Felice di poter difendere ancora questi colori – FOTO

Montero Jr esprime soddisfazione per il rinnovo del contratto, confermando il suo impegno nel difendere i colori della squadra. La decisione sottolinea la volontà di proseguire il percorso sportivo in un ambiente che gli ha sempre dato fiducia. Questa scelta rappresenta un passo importante nel suo sviluppo professionale, rafforzando il legame con la società e i tifosi.
Montero Jr dopo il rinnovo: «Felice di poter difendere ancora questi colori». Il messaggio del giovane bianconero che ha prolungato il contratto. Alfonso Montero, il promettente difensore centrale classe 2007 e giocatore della Juventus Primavera, ha ufficialmente legato il proprio futuro ai colori bianconeri. Nonostante le voci circolate nei mesi scorsi su un possibile addio dopo la separazione tra il club e suo padre Paolo, il giovane talento uruguaiano ha scelto di proseguire il suo percorso di crescita a Torino, siglando un rinnovo contrattuale che lo blinda alla Continassa fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
