Monteluce, non perdere altro tempo prezioso.

La Regione e l’Usl Umbria 1 devono completare rapidamente tutte le procedure necessarie per evitare il fallimento del progetto della Casa della Comunità di Monteluce, un servizio importante per la comunità locale. È fondamentale agire con tempestività per garantire la realizzazione di questa struttura, che rappresenta un punto di riferimento per i cittadini e per il miglioramento dei servizi sanitari nella zona.
"Regione e Usl Umbria 1 devono compiere tutti gli atti per evitare l'affossamento del progetto della Casa della Comunità di Monteluce ". E' quanto afferma Marco Ercolanelli, presidente dell'Associazione Perugia per la Sanità Pubblica. "Visto che i ripetuti solleciti sull'impresa non hanno avuto effetti – afferma –, è giunto il tempo di agire, ovviamente in base a quanto previsto dalle norme, nei confronti della ditta appaltatrice, per rescindere il contratto e mettere in atto tutte le azioni necessarie per il risarcimento dei danni. Nel contempo, procedere all'affidamento dei lavori ad un'altra ditta.
