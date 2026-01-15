Monteluce non perdere altro tempo prezioso

La Regione e l’Usl Umbria 1 devono completare rapidamente tutte le procedure necessarie per evitare il fallimento del progetto della Casa della Comunità di Monteluce, un servizio importante per la comunità locale. È fondamentale agire con tempestività per garantire la realizzazione di questa struttura, che rappresenta un punto di riferimento per i cittadini e per il miglioramento dei servizi sanitari nella zona.

Monteluce e la Casa di Comunità. Lavori-lumaca: 5,5 milioni a rischio: "Ma completeremo noi l’opera" - La governatrice: "La conclusione degli interventi non può essere spostata rispetto alla data di marzo 2026. msn.com

ULTIMI GIORNI della mostra L’ATTESO RITORNO – Raffaello per Monteluce dai Musei Vaticani. Le sale del Museo del Capitolo di Isola San Lorenzo continuano ad accogliere i visitatori con un allestimento che intreccia arte, storia e spiritualità: al centro, “ facebook

