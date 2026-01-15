Monteforte piange Carmen portata via alla vita a soli 36 anni

Monteforte si trova a piangere la perdita di Carmen, una donna di 36 anni scomparsa improvvisamente. Conosciuta affettuosamente da tutti come Carmen, la sua vita è stata interrotta prematuramente da un tragico evento. La comunità si stringe nel dolore, ricordando una persona che, con il suo sorriso, aveva portato gioia e vitalità tra amici e familiari. Una perdita che lascia un vuoto difficile da colmare.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiamava Carmela, ma tutti la chiamavano Carmen, 36 anni e una gioia irrefrenabile di vive purtroppo spezzata da un destino crudele. Monteforte Irpino piange la scomparsa di Carmen Carullo, venuta a mancare dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un male incurabile. La notizia ha scosso profondamente la comunità, che oggi si stringe attorno alla famiglia e ai tanti amici che l’hanno amata e stimata. Professionista appassionata e determinata, Carmen era una event planner conosciuta e apprezzata, capace di trasformare ogni progetto in un’esperienza curata nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

