mondadori andrea santagata nuovo presidente di edilportale

Mondadori, attraverso l’acquisto del 58,84% del capitale di Edilportale, rafforza la propria presenza nel settore. Andrea Santagata assume il ruolo di nuovo presidente dell’azienda, in un’ottica di sviluppo e consolidamento. La collaborazione mira a promuovere innovazione e crescita all’interno della piattaforma dedicata al mondo dell’edilizia e delle costruzioni.

Il Gruppo Mondadori ha finalizzato l’acquisto da parte di Arnoldo Mondadori Editore del 58,84 per cento del capitale di Edilportale.com. L’operazione è stata resa nota il 29 dicembre scorso e proprio in esecuzione di quel contratto è stata chiusa l’acquisizione. Il corrispettivo è di 31,2 milioni di euro. Si basa su un enterprise value di 50 milioni e su una posizione finanziaria netta positiva stimata in 3 milioni di euro al momento del closing. Altri 2,9 milioni di euro saranno corrisposti nel 2027 in caso di conseguimento di alcuni obiettivi di crescita della redditività. Nella seconda fase, prevista per il 2027, il conferimento del 100 per cento di Edilportale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

