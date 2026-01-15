Il match tra Monaco e Lorient, valido per la 18ª giornata di Ligue 1, si disputa venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18:00 allo Stade Louis II. La sfida rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica, offrendo un confronto equilibrato e senza troppi fronzoli. Di seguito, le probabili formazioni e il pronostico basato sulle recenti prestazioni.

La Ligue 1 riparte con un anticipo intrigante: venerdì 16 gennaio 2026 (ore 18:00 ) il Monaco ospita il Lorient allo Stade Louis II per la 18ª giornata. Per i monegaschi è già un match “da svolta”, mentre i bretoni arrivano con numeri recenti che raccontano una squadra in crescita. Come arrivano le due squadre. Monaco Il 2026 del Monaco si è aperto con una sconfitta 3-1 in casa contro il Lione, risultato che ha fatto scivolare la squadra al 9° posto. Il periodo non è brillante: dopo il colpaccio contro il PSG, sono arrivate tre sconfitte consecutive in campionato e la sensazione è che manchi continuità soprattutto nella gestione dei momenti della partita. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Monaco–Lorient preview, probabili formazioni e pronosticoMonaco–Lorient previewMonaco–Lorient preview, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: West Ham–Newcastle: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronosticoWest Ham–NewcastleWest Ham–Newcastle: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico

Leggi anche: Newcastle–Fulham: preview, probabili formazioni e pronostico

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Probabili formazioni Cremonese Juventus/ Quote: ecco Spalletti! (Serie A, oggi 1 novembre 2025) - Probabili formazioni Cremonese Juventus: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A allo Zini, oggi sabato 1 novembre 2025 Il debutto di Luciano Spalletti ma anche una ... ilsussidiario.net