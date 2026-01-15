Il match tra Monaco e Lorient, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18:00 allo Stade Louis II, apre la 18ª giornata della Ligue 1. Una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in un campionato equilibrato. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e il nostro pronostico per questa partita.

La Ligue 1 riparte con un anticipo intrigante: venerdì 16 gennaio 2026 (ore 18:00 ) il Monaco ospita il Lorient allo Stade Louis II per la 18ª giornata. Per i monegaschi è già un match “da svolta”, mentre i bretoni arrivano con numeri recenti che raccontano una squadra in crescita. Come arrivano le due squadre. Monaco Il 2026 del Monaco si è aperto con una sconfitta 3-1 in casa contro il Lione, risultato che ha fatto scivolare la squadra al 9° posto. Il periodo non è brillante: dopo il colpaccio contro il PSG, sono arrivate tre sconfitte consecutive in campionato e la sensazione è che manchi continuità soprattutto nella gestione dei momenti della partita. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Monaco–Lorient preview, probabili formazioni e pronostico

