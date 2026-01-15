Molestie sessuali e paura sul tram | Quell' uomo prende il suo cellulare e mostra foto hard alle ragazzine

Su alcune linee del tram, alcune ragazze segnalano comportamenti inquietanti: un uomo che, apparentemente con problemi di salute, si siede e mostra loro foto hard sul cellulare. Un atteggiamento che crea disagio e paura tra i passeggeri più giovani. È importante sensibilizzare e promuovere interventi per garantire un ambiente di viaggio sicuro e rispettoso per tutti.

Un sessantenne, che sembra avere problemi di salute e gira con una mascherina, disturba gruppetti di adolescenti sulla linea 1 che collega la stazione centrale a Roccella. Il presidente dell'Amat: "Intensificheremo la presenza delle guardie giurate, non abbiate timore a denunciare" Diverse ragazzine che prendono la linea 1 del tram, che collega la stazione centrale a Roccella e viceversa, ormai lo conoscono bene: sembra avere dei problemi di salute, si siede e dopo un po' tira fuori il cellulare, non per fare chiamate o dare un'occhiata ai social, ma - girando lo schermo proprio in direzione delle adolescenti - per mostrare loro immagini e filmati pornografici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Telecamere, il pm prende l’hard disk. Silva: "Ho paura ma andrò avanti" Leggi anche: Will Smith denunciato per molestie sessuali, le accuse del suo ex violinista dopo averlo licenziato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Molestie sessuali e paura sul tram: "Quell'uomo prende il suo cellulare e mostra foto hard alle ragazzine" - Un sessantenne, che sembra avere problemi di salute e gira con una mascherina, disturba gruppetti di adolescenti sulla linea 1 che collega la stazione centrale a Roccella. palermotoday.it

Anaao Giovani contro le molestie sessuali nell’ambiente sanitario - il quotidiano delle corsie ospedaliere è spesso accompagnato da frasi insidiose e moleste, un problema che persiste nell’ombra per paura di non essere credute o di subire conseguenze. quotidianosanita.it

Assolto per molestie, il no della Cassazione: «Il silenzio può essere dissenso» - Non serve urlare o scappare, perché anche restare immobili, paralizzati dalla paura, può essere una risposta. iodonna.it

La Stampa. . La Procura di Biella ha chiesto l’archiviazione delle accuse di violenza e molestie sessuali nei confronti di un 51enne responsabile del reparto di Finissaggio e Rammendo della Lanificio Ferla Egidio spa di Valdilana, nel Biellese, denunciato da u facebook

Molestie sessuali, saluti nazisti e nonnismo: un nuovo scandalo travolge l’esercito tedesco - e nel primo mese dell'entrata in vigore della nuova leva semi obbligatoria #Germania x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.