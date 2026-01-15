Modello F24 cambiano le compensazioni | si dimezza il limite massimo di debiti con l’erario oltre il quale si bloccano

A partire da ora, il limite massimo di debiti con l’erario per le compensazioni tramite il Modello F24 si riduce a 50.000 euro. Questa modifica implica che, superato tale limite, le compensazioni orizzontali vengono bloccate, influenzando le operazioni di pagamento e di rimborso. È importante conoscere questa novità per gestire correttamente le pratiche fiscali e rispettare le nuove soglie previste dalla normativa vigente.

Scende a 50.000 euro il limite massimo dei debiti iscritti a ruolo che determinano il blocco delle compensazioni orizzontali presentabili attraverso un Modello F24. Il nuovo tetto massimo è stato posto dalla legge di Bilancio 2026 e rappresenta una delle novità più rilevanti arrivate con il nuovo anno. Lo strumento della compensazione tra tributi diversi è molto utilizzato da professionisti ed imprese, che hanno la possibilità di utilizzare i crediti maturati con alcune imposte per pagare dei debiti di natura differente. Può essere utilizzato, per esempio, del credito Irpef per pagare un debito Iva o il contrario.

Modello F24, cosa cambierà dal 2026 – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners - Il Modello F24, strumento centrale nei rapporti tra contribuenti e Fisco, si prepara a cambiare volto dal 2026. ondanews.it

Compensazione credito d’imposta 5.0/ Guida all’uso senza errori - Ecco la linea guida operativa da seguire ... ilsussidiario.net

