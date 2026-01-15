Misure antismog in Lombardia | scattano i divieti anche a Bergamo - Video
In Lombardia, le misure antismog sono state attivate a causa del superamento delle soglie di inquinamento. A Bergamo e in altre quattro province, sono stati adottati divieti temporanei per la qualità dell’aria, dopo due giorni consecutivi di livelli elevati. Queste restrizioni mirano a ridurre le emissioni e tutelare la salute pubblica, in un quadro di interventi che coinvolgono diverse aree della regione.
IN 5 PROVINCE. Due giorni consecutivi sopra la soglia: scattano i divieti temporanei in cinque province. Giù il riscaldamento in casa di un grado e stop alla circolazione delle auto fino a euro 4 diesel e euro 1 benzina nei comuni sopra i 30mila abitanti. Si è alzato il livello delle polveri sottili e dato che per due giorni il livello di Pm10 ha superato il limite dei 50 microgrammi per metrocubo da venerdì 16 gennaio entreranno in vigore le misure antismog di primi livello nelle province di Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova. Questo significa il divieto di circolazione delle auto fino a euro 4 diesel e euro 1 benzina nei comuni sopra i 30mila abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, riduzione di un grado delle temperature massime nelle case, divieto di usare impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a tre stelle, di spandere liquami zootecnici, e divieto anche di combustione all’aperto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
