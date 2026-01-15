Mistral Palermo nuova spinta dirigenziale | Riccardo Tedesco nominato vicepresidente

Il Mistral Palermo annuncia la nomina di Riccardo Tedesco come nuovo vicepresidente, rafforzando la propria struttura dirigente. L'incontro con il sindaco Roberto Lagalla, tenutosi presso il locale I Mori a Palermo, ha sottolineato l'importanza strategica di questa scelta. Questa novità rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e consolidamento del club, in un contesto di collaborazione istituzionale e pianificazione futura.

Il Mistral Palermo rafforza il proprio assetto societario con un ingresso di assoluto rilievo. Nella serata di ieri, presso il locale palermitano I Mori, i vertici del club hanno incontrato il sindaco Roberto Lagalla, in un appuntamento che ha assunto un forte valore istituzionale e programmatico.

