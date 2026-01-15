Missione Futuro | al de’ Liguori di Sant’Agata Open Day con laboratori interattivi e iscrizioni sul posto

Il de’ Liguori di Sant’Agata organizza un Open Day dedicato a studenti e famiglie, offrendo laboratori interattivi e la possibilità di iscriversi direttamente in loco. L’evento mira a promuovere un approccio educativo basato su sperimentazione, creatività e partecipazione attiva, creando un’occasione di confronto e scoperta delle opportunità offerte dalla scuola. Un momento utile per conoscere da vicino l’ambiente e i programmi dell’istituto.

Vivere l'apprendimento in prima persona e in modo innovativo: è questo l'obiettivo del ciclo di Open Day in programma domenica 18 gennaio, sabato 24 gennaio e domenica 1 febbraio, dalle 16 alle 19, presso la sede di Via S. Antonio Abate, 32 dell'Istituto de' Liguori di Sant'Agata de' Goti. Un'occasione unica per ragazzi e famiglie di esplorare gli spazi, incontrare docenti e studenti, conoscere l'offerta formativa e ricevere supporto diretto per le iscrizioni.

