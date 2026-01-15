Misano boom di multe per i camionisti furbetti Nel mirino degli agenti i padroni di cani indisciplinati

A Misano di Gera d’Adda si registra un aumento delle multe per i camionisti, con un incremento dei controlli sulla circolazione dei veicoli pesanti. Gli agenti hanno intensificato le verifiche, portando a una crescita delle sanzioni e degli incassi. L’attenzione si concentra anche sulla disciplina dei cani indisciplinati, evidenziando un’attenta attività di monitoraggio e controllo sul territorio.

Misano di Gera d'Adda. Più controlli, più incassi e una crescita netta delle sanzioni legate alla circolazione dei veicoli, in particolare modo quelli pesanti. Sono infatti 20 le multe elevate nel 2025 per il transito non autorizzato di autocarri, 15 in più rispetto all'anno precedente, che si sono concentrate, soprattutto, nell'area compresa tra via Martiri della Libertà e via Marconi, dove è in vigore il divieto di transito. Nel complesso, il rendiconto dell'attività 2025 della polizia locale di Misano registra 477 verbali al Codice della Strada, in aumento rispetto al 2024, e oltre 75mila euro di sanzioni accertate.

