Miretti sempre più protagonista con la Juve | scout della Nazionale maggiore lo osserveranno sabato a Cagliari! Il retroscena

Miretti si conferma un elemento in crescita nella Juventus, attirando l’attenzione dei selezionatori della Nazionale maggiore. Sabato a Cagliari sarà osservato da scout e allenatori, tra cui Gattuso, in vista di una possibile convocazione per gli spareggi di marzo. Il giovane centrocampista italianofortemente si sta affermando come una figura chiave nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Miretti sempre più protagonista: il 2003 convince Gattuso, osservatori in Sardegna in vista di una possibile chiamata per gli spareggi di marzo. La Juventus si gode la crescita esponenziale di uno dei suoi talenti più cristallini, diventato ormai un perno insostituibile nello scacchiere tattico della squadra in questa annata. L'esplosione definitiva di Fabio Miretti con la maglia bianconera non è passata inosservata, superando i confini della Continassa per arrivare dritta agli uffici di Coverciano. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'impressionante continuità di rendimento del centrocampista classe 2003, abile negli inserimenti offensivi e nella gestione dei tempi di gioco, ha colpito molto positivamente lo staff tecnico della Nazionale maggiore.

