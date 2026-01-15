Il presidente Trump ha annunciato di considerare l’uso dell’Insurrection Act a Minneapolis, in risposta alle proteste in corso. Questa legge consentirebbe di dispiegare forze militari per ristabilire l’ordine. La dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando la tensione tra le autorità e i manifestanti. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità cercano di gestire una crisi che coinvolge questioni di sicurezza e diritti civili.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di usare l’ Insurrection Act a Minneapolis, che gli consentirebbe di dispiegare soldati, per “porre fine” alle proteste. “Se i politici corrotti del Minnesota non obbediscono alla legge e non impediscono agli agitatori professionisti e agli insurrezionalisti di attaccare i patrioti dell’ Ice, che stanno solo cercando di fare il loro lavoro, istituirò l’Insurrection Act, come hanno fatto molti presidenti prima di me, e porrò rapidamente fine alla farsa che si sta consumando in quello che un tempo era un grande Stato”, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, Trump minaccia di usare l’Insurrection Act: “Così porrò fine alla farsa”

