Minneapolis Trump minaccia di usare l’Insurrection Act | Così porrò fine alla farsa
Il presidente Trump ha annunciato di considerare l’uso dell’Insurrection Act a Minneapolis, in risposta alle proteste in corso. Questa legge consentirebbe di dispiegare forze militari per ristabilire l’ordine. La dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando la tensione tra le autorità e i manifestanti. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità cercano di gestire una crisi che coinvolge questioni di sicurezza e diritti civili.
Il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di usare l’ Insurrection Act a Minneapolis, che gli consentirebbe di dispiegare soldati, per “porre fine” alle proteste. “Se i politici corrotti del Minnesota non obbediscono alla legge e non impediscono agli agitatori professionisti e agli insurrezionalisti di attaccare i patrioti dell’ Ice, che stanno solo cercando di fare il loro lavoro, istituirò l’Insurrection Act, come hanno fatto molti presidenti prima di me, e porrò rapidamente fine alla farsa che si sta consumando in quello che un tempo era un grande Stato”, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Ucraina-Russia, Trump: “Ho parlato con Putin. Mai così vicini alla fine della guerra”
Leggi anche: “Governeremo il Venezuela”: Trump minaccia Caracas e chiede la fine del regime
“Ice, Out for Good”: gli statunitensi si ribellano alla violenza trumpiana; USA. Bonelli: svolta autoritaria, Trump minaccia la coesione interna e la stabilità nel mondo; Nuove proteste per la morte di Renee Good, 30 arresti. Arresti dell'ICE, i video shock - Minnesota, Minneapolis e St Paul fanno causa al governo contro l'invasione ICE; Trump minaccia di acquisire la Groenlandia, tensioni diplomatiche con Danimarca e Nato.
Minneapolis, Trump minaccia di usare l’Insurrection Act: “Così porrò fine alla farsa” - Il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di usare l'Insurrection Act a Minneapolis, che gli consentirebbe di dispiegare soldati, per "porre fine" alle ... lapresse.it
Trump minaccia di invocare l'Insurrection Act in Minnesota - "Se i politici corrotti del Minnesota non rispetteranno la legge e non impediranno agli agitatori professionisti e agli insorti di attaccare i patrioti dell'Ice, che stanno solo cercando di fare il lo ... ansa.it
Minneapolis, botte e lacrimogeni al corteo per Good. Minnesota fa causa a Trump - Proseguono in tutto il Paese le manifestazioni anti Ice dopo l’uccisione dell’attivista. ilsole24ore.com
Trump contestato a Detroit, il nuovo fermo violento dell'Ice a Minneapolis, il disastro ferroviario in Thailandia e i 3 metri di neve in Turchia Le notizie del TG digital di oggi facebook
#dimartedi Omicidio di Minneapolis, Cazzullo: "Sconvolto dal modo in cui Trump falsifica i fatti, è la prima vera crisi del suo secondo mandato". x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.