Minneapolis l’ICE spara ancora sui cittadini | uomo ferito alla gamba durante un controllo del traffico

Da ildifforme.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Minneapolis, un episodio di violenza durante un controllo del traffico ha portato all’intervento di agenti federali, con un uomo ferito alla gamba. L’incidente evidenzia ancora una volta le tensioni tra le forze dell’ordine e la comunità locale, sollevando questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla sicurezza dei cittadini.

Un nuovo episodio di violenza scuote Minneapolis, dove nelle scorse ore un agente federale ha sparato a un uomo durante un controllo del traffico, colpendolo alla gamba. Il soggetto è stato trasportato in ospedale e secondo quanto riferito dalle autorità locali, non sarebbe in pericolo di vita. L’intervento è avvenuto in un contesto già segnato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

