Minneapolis ancora spari e tensioni

Da servizitelevideo.rai.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Minneapolis si registrano nuovi episodi di tensione e violenza, con un agente federale che ha sparato e ferito un immigrato. La città, già scossa da un episodio simile una settimana fa, continua a vivere momenti di incertezza e preoccupazione, evidenziando le sfide legate alla sicurezza e alla gestione delle tensioni sociali nella comunità locale.

7.00 Un agente federale ha sparato e ferito un immigrato a Minneapolis, città dove una settimana fa un agente del servizio dell'immigrazione Ice aveva ucciso una donna. Così funzionari federali. L'episodio ha suscitato nuove tensioni e incidenti. McLaughlin, la portavoce della Sicurezza Nazionale, ha detto che i federali volevano arrestare un venezuelano illegalmente negli Usa, e che questi è fuggito. "Raggiunto, ha iniziato a opporre resistenza e ad aggredire violentemente l'agente", che ha sparato.Entrambi portati in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Portland, agenti federali feriscono due persone: ancora spari dopo Minneapolis

Leggi anche: Minneapolis, donna uccisa da agenti federali: proteste, tensioni e lanci di lacrimogeni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Agente dell'Ice uccide una donna a Minneapolis. Trump: 'Ha sparato per autodifesa'; Le ultime immagini di Renee Nicole Good: un nuovo video girato dall'agente Ice infiamma le tensioni negli Stati Uniti; La morte di Renee Nicole Good infiamma l'America; Nuovo video emerge sulla sparatoria in Minnesota, aumentando ulteriormente le tensioni.

minneapolis spari tensioniAncora tensioni a Minneapolis, agente spara e ferisce un immigrato - Un agente federale ha sparato e ferito un immigrato a Minneapolis, città dove una settimana fa un agente dell'immigrazione aveva ucciso una donna. ansa.it

minneapolis spari tensioniDopo Minneapolis, spari a Portland. Cresce la rabbia contro le violenze dell'Ice - Le temperature gelide di Minneapolis non hanno fermato le proteste pacifiche degli abitanti della città, ancora sotto shock per la morte di Renee Good. huffingtonpost.it

minneapolis spari tensioniDonna uccisa a Minneapolis, rabbia e scontri a Minneapolis. L'Fbi sfila l'indagine al Minnesota - Scoppia la rabbia e dilaga la protesta di piazza in America dopo che un agente dell'Ice ha ucciso una donna sparandole mentre tentava di sfuggire in auto ai poliziotti in una manifestazione ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.