Minneapolis ancora spari e tensioni

A Minneapolis si registrano nuovi episodi di tensione e violenza, con un agente federale che ha sparato e ferito un immigrato. La città, già scossa da un episodio simile una settimana fa, continua a vivere momenti di incertezza e preoccupazione, evidenziando le sfide legate alla sicurezza e alla gestione delle tensioni sociali nella comunità locale.

7.00 Un agente federale ha sparato e ferito un immigrato a Minneapolis, città dove una settimana fa un agente del servizio dell'immigrazione Ice aveva ucciso una donna. Così funzionari federali. L'episodio ha suscitato nuove tensioni e incidenti. McLaughlin, la portavoce della Sicurezza Nazionale, ha detto che i federali volevano arrestare un venezuelano illegalmente negli Usa, e che questi è fuggito. "Raggiunto, ha iniziato a opporre resistenza e ad aggredire violentemente l'agente", che ha sparato.Entrambi portati in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Portland, agenti federali feriscono due persone: ancora spari dopo Minneapolis Leggi anche: Minneapolis, donna uccisa da agenti federali: proteste, tensioni e lanci di lacrimogeni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Agente dell'Ice uccide una donna a Minneapolis. Trump: 'Ha sparato per autodifesa'; Le ultime immagini di Renee Nicole Good: un nuovo video girato dall'agente Ice infiamma le tensioni negli Stati Uniti; La morte di Renee Nicole Good infiamma l'America; Nuovo video emerge sulla sparatoria in Minnesota, aumentando ulteriormente le tensioni. Ancora tensioni a Minneapolis, agente spara e ferisce un immigrato - Un agente federale ha sparato e ferito un immigrato a Minneapolis, città dove una settimana fa un agente dell'immigrazione aveva ucciso una donna. ansa.it

Dopo Minneapolis, spari a Portland. Cresce la rabbia contro le violenze dell'Ice - Le temperature gelide di Minneapolis non hanno fermato le proteste pacifiche degli abitanti della città, ancora sotto shock per la morte di Renee Good. huffingtonpost.it

Donna uccisa a Minneapolis, rabbia e scontri a Minneapolis. L'Fbi sfila l'indagine al Minnesota - Scoppia la rabbia e dilaga la protesta di piazza in America dopo che un agente dell'Ice ha ucciso una donna sparandole mentre tentava di sfuggire in auto ai poliziotti in una manifestazione ... ansa.it

Donna uccisa a Minneapolis, in un video e le ultime parole di Renee prima degli spari. Vance: «L'agente ha agito per difesa» facebook

«Non sono arrabbiata con te»: le ultime parole Di Renee Nicole prima degli spari dell’agente a #Minneapolis x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.