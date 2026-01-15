Minneapolis agenti federali disperdono la folla con gas lacrimogeni

A Minneapolis, agenti federali hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere una folla riunita vicino al luogo di un episodio di violenza durante un arresto. L’intervento si è verificato a nord della città, dove si sono verificati scontri tra forze dell’ordine e manifestanti. L’episodio ha attirato l’attenzione sui recenti eventi che hanno coinvolto la polizia e le tensioni nella zona.

Agenti federali con maschere antigas hanno lanciato gas lacrimogeni contro la folla riunita a un incrocio a nord di Minneapolis, vicino al luogo dove mercoledì un agente ha sparato a una persona alla gamba dopo essere stato aggredito con una pala durante un arresto. La sparatoria sarebbe avvenuta a circa 4,5 miglia a nord del luogo in cui un agente dell'immigrazione ha ucciso Renee Good con un colpo alla testa il 7 gennaio mentre lei si allontanava in auto. La città di Minneapolis ha dichiarato sulla piattaforma social X: "Siamo a conoscenza delle notizie relative a una sparatoria che ha coinvolto le forze dell'ordine federali a nord di Minneapolis.

