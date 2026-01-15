Mingueza Juve la rivelazione a sorpresa | Lo stesso giocatore preferirebbe aspettare l’estate

Mingueza, recentemente associato alla Juventus, ha dichiarato di preferire un trasferimento nel prossimo calciomercato estivo, piuttosto che a gennaio. Questa scelta evidenzia un atteggiamento di attesa e pianificazione, e rappresenta una possibile opzione per la società bianconera. La situazione resta da seguire, considerando le dinamiche di mercato e le strategie della Juventus in vista della prossima stagione.

