Minacciò di bruciare il palazzo | Mi vergogno

Un uomo di 32 anni, coinvolto in un episodio a Masone, ha dichiarato di sentirsi vergognoso per le proprie azioni e ha promesso di intraprendere cambiamenti concreti. In passato, aveva minacciato di bruciare un edificio, attirando l’intervento di forze dell’ordine e soccorritori. Questa dichiarazione rappresenta un passo importante verso un percorso di recupero e miglioramento personale.

"Mi vergogno per quello che ho fatto". È apparso in tribunale contrito, ma ha anche annunciato di voler dare segnali concreti per migliorare la propria vita: parliamo del 32enne protagonista a Masone di un gesto eclatante che aveva richiamato in via Socrate carabinieri, polizia, soccorritori e vigili del fuoco. Attorno alla mezzanotte tra il 10 e l’11 gennaio, dopo aver aggredito moglie e madre in presenza dei figli minori, si era barricato in casa, dichiarando di essere armato di una pistola e di coltelli e di avere l’intenzione di appiccare un incendio all’edificio. Per motivi precauzionali la palazzina era stata evacuata: alla fine il 32enne si era convinto a uscire consegnandosi alle forze dell’ordine, poi era finito in manette per maltrattamenti in famiglia e per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

