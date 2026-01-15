Quattro minorenni sono stati posti in una comunità dopo aver perpetrato minacce, rapine e aggressioni ripetute nei confronti di un coetaneo. L’indagine ha accertato comportamenti persecutori, inclusi stalking, che hanno causato grave disagio alla vittima. Il caso, avvenuto a Como, evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti tra giovani e l’importanza di interventi tempestivi per tutelare le vittime.

Como, 15 gennaio 2025 - Un coetaneo preso di mira, rapinato due volte e costretto a subire continue e gravi minacce e aggressioni, al punto da ritenere i suoi persecutori responsabili anche di stalking. Sono le accuse che hanno portato a eseguire la misura cautelare del collocamento in comunità a carico di quattro minorenni, tre quindicenni e un sedicenne, stranieri e italiani di seconda generazione, per fatti avvenuti a maggio scorso. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Como, coordinata dalla Procure dei Minorenni di Milano, per due rapine aggravate e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minacce e rapine ai danni di un coetaneo: quattro minorenni in comunità

