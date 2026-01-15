Minacce con la pistola stalker in manette

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato con una pistola un parente del nuovo compagno della sua ex convivente, con cui aveva avuto una relazione di circa dieci anni. La vicenda evidenzia la gravità delle azioni di stalking e minaccia, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale durata circa dieci anni. Ed era arrivato persino a minacciare con una pistola un parente del nuovo compagno dell'ex convivente. Per poi recarsi recentemente, incurante del divieto che gli era stato appena imposto dall'autorità giudiziaria, vicino all'abitazione della donna che lo aveva lasciato. Stiamo parlando di un romeno di 36 anni a cui i carabinieri della stazione di Crevalcore hanno notificato un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo è indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per atti persecutori aggravati.

