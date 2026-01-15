Milly Carlucci ‘sfrattata’ con Ballando con le stelle | cosa cambia con la decisione Rai

Per anni è stata la loro casa, il teatro dove ogni sabato sera andava in scena la magia. Ora, all’improvviso, quella porta si chiude e per Milly Carlucci e il suo programma simbolo tutto sta per cambiare. Non parliamo di ascolti o di cast, ma di qualcosa di ancora più concreto. Dietro le quinte della Rai, infatti, da settimane circola una voce che adesso è diventata molto più di un semplice rumor. Uno di quei cambiamenti che, sulla carta, sono solo “tecnici”, ma che per chi ama Ballando con le stelle suonano quasi come uno strappo emotivo. Perché a essere toccato è proprio il luogo del cuore dello show. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

