A fine 2025, si è diffusa l’indiscrezione di un possibile spostamento di Ballando con le Stelle, uno dei programmi più longevi della Rai, che da oltre vent’anni viene trasmesso dal Foro Italico di Roma. La notizia ha suscitato interesse, considerando la storicità della trasmissione e le implicazioni per la programmazione. Questa indiscrezione apre nuovi scenari per il futuro del celebre show e della sua collocazione televisiva.

Alla fine del 2025, è circolata l’indiscrezione sul possibile cambio di location per un programma storico della Rai: Ballando con le Stelle, che è andato in onda dal Foro Italico di Roma per ben vent’anni. Per l’edizione del 2026, trasloco in vista: tra le ipotesi, sin da subito, si è parlato degli studi Rai di Saxa Rubra. E pare proprio che saranno quelli la nuova casa di Ballando. Ballando con le Stelle trasloca, la nuova location. Milly Carlucci si appresta a cambiare casa per il suo programma più importante: Ballando con le Stelle è in cerca di una nuova location. “Dopo vent’anni Ballando cambia casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milly Carlucci, Ballando con le Stelle trasloca dopo 20 anni: le manovre della Rai

Leggi anche: Ballando con le stelle e Milly Carlucci, rivoluzione Rai dopo l’ultima edizione

Leggi anche: “Dice basta”. Ballando con le stelle, la voce dopo 18 anni al fianco di Milly Carlucci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milly Carlucci oltre Ballando con le stelle, nuovo show contro Amici (ma la Rai non sborsa); Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa il bilancio: nessuna delusione e un ritorno imminente; Milly Carlucci, dopo Ballando con le stelle torna in pista e sfida Amici: in primavera un nuovo talent show musicale. Retroscena; Elisabetta Gregoraci su Ballando con le Stelle: “Mai dire mai”. E si apre sul figlio Nathan.

Milly Carlucci, Ballando con le Stelle trasloca dopo 20 anni: le manovre della Rai - Milly Carlucci trasloca: “Ballando con le Stelle” cambia location dopo 20 anni. dilei.it