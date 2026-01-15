Milano la ferocia dei rom sulla polizia | Lasciatemi o vi sparo poi due colpi

A Milano, due rapinatori sono stati arrestati dopo aver aggredito un regista nel quartiere Bonola. Un 23enne rumeno e un 32enne italiano, già noti alle forze dell’ordine, hanno minacciato la vittima con frasi violente prima di compiere la rapina. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, portando all’arresto degli autori e garantendo maggiore sicurezza nella zona.

Due rapinatori seriali, un 23enne rumeno e un 32enne italiano (ex residente in zona), sono stati arrestati dopo una violenta rapina a un regista di 59 anni nel condominio di via Venezuela, quartiere Bonola ( Milano ). La squadra investigativa del commissariato, in servizio civile al mercato e al centro commerciale di sabato (giorno ad alto rischio per reati predatori contro anziani), li aveva notati al mattino ma li aveva persi di vista. I due hanno aggredito la vittima nell’atrio: pugni, buttato a terra, rubati orologio, telefono e chiavi della BMW parcheggiata nel box. Hanno abbattuto la sbarra e sono fuggiti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

