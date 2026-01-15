Milano incendio all’ospedale Sacco Evacuati i pazineti

Un incendio si è verificato presso l’ospedale Sacco di Milano, causando l’evacuazione dei pazienti presenti. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. Al momento, non si segnalano feriti gravi, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. La situazione è sotto controllo e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

Momenti concitati all’ospedale Sacco di Milano. Un incendio ha costretto all’evacuazione dei pazienti. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

