Milano incendio all’ospedale Sacco Evacuati i pazineti

Un incendio si è verificato presso l’ospedale Sacco di Milano, causando l’evacuazione dei pazienti presenti. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. Al momento, non si segnalano feriti gravi, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. La situazione è sotto controllo e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

Momenti concitati all'ospedale Sacco di Milano. Un incendio ha costretto all'evacuazione dei pazienti. Servizio di Franco Rossi TG2000.

Incendio ospedale Sacco a Milano: pazienti evacuati senza feriti - Alle 10 del 15 gennaio, un incendio divampa nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano Incendio al padiglione 16Alle 10 del 15 gennaio, un incendio ... novella2000.it

Milano, incendio all’ospedale Sacco/ In fiamme il padiglione 16: vigili del fuoco scongiurano il peggio - Nella mattinata di oggi, 15 gennaio 2026, si è verificato un incendio a Milano presso l'ospedale Sacco: ecco cosa è successo ... ilsussidiario.net

Incendio all’Ospedale Sacco di Milano: archivio distrutto, la direttrice racconta la gestione dell’emergenza. Guarda il video e leggi la notizia nel link nei primo commento - facebook.com facebook

Incendio all’Ospedale Sacco di Milano: archivio distrutto, la direttrice racconta la gestione dell’emergenza. Il video x.com

