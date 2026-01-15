Milano-Cortina Gruppo Tempocasa | Prezzi immobili in ascesa nei quartieri chiave del capoluogo lombardo

Il Gruppo Tempocasa segnala un incremento dei prezzi immobiliari nei quartieri principali di Milano, in attesa delle Olimpiadi di Cortina 2026. Questa tendenza riflette l’interesse crescente per il mercato immobiliare del capoluogo lombardo, influenzato anche dalle prospettive di sviluppo legate all’evento sportivo internazionale. Un quadro che evidenzia come le grandi occasioni possano influenzare il valore delle proprietà in città.

(Adnkronos) – Le Olimpiadi non sono ancora iniziate, ma a Milano il loro riflesso è già ben visibile. Cantieri aperti, interventi di rigenerazione urbana e nuove infrastrutture stanno ridisegnando porzioni strategiche della città, incidendo in modo concreto – seppur differenziato – sul mercato immobiliare. Prezzi, domanda e dinamiche di compravendita raccontano di un cambiamento in .

