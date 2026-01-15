Milano Cortina Coca Cola presenta nuovo modello distribuzione bevande

In preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, Coca-Cola introduce un nuovo modello di distribuzione delle bevande. Il sistema si basa su logistica sostenibile, innovazione nel packaging e tecnologie avanzate per il riciclo e la raccolta, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente durante l’evento. Questa iniziativa sottolinea l’impegno dell’azienda verso pratiche più responsabili e sostenibili.

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola presenta un modello integrato per la distribuzione delle bevande che combina logistica sostenibile, innovazione nel packaging e sistemi avanzati di raccolta e riciclo. Un progetto pensato per affrontare la. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

