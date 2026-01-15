Milano-Cortina aperte le candidature per SheLeads

Sono aperte le candidature per “SheLeads: Donne Protagoniste d’Impresa”, un’iniziativa promossa dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale e sostenuta da Visa Foundation. L’obiettivo è valorizzare il ruolo delle donne nel mondo dell’impresa, offrendo opportunità di formazione e networking. La partecipazione è rivolta a donne imprenditrici e professioniste interessate a rafforzare le proprie competenze e sviluppare progetti innovativi.

Roma, 15 gen. (askanews) – Sono aperte le candidature per "SheLeads: Donne Protagoniste d'Impresa". L'iniziativa, promossa dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale e sostenuta da Visa Foundation con un contributo di 250.000 dollari, mira a rafforzare la formazione, l'empowerment e l'inclusione digitale di imprenditrici e aspiranti imprenditrici nella Città Metropolitana di Milano, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e meno servite. Il progetto riflette il più ampio impegno di Visa – in qualità di Official Payment Technology Partner di Milano Cortina 2026 – a lasciare un'eredità positiva e duratura nel capoluogo lombardo, città ospitante dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Aperte le candidature per SheLeads, il progetto che promuove l’imprenditoria femminile e la formazione digitale nella Città Metropolitana di Milano - Un’iniziativa del Fondo per la Repubblica Digitale, sostenuta da Visa Foundation e dedicata a imprenditrici e aspiranti imprenditrici nell’ambito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cor ... dire.it

Milano-Cortina, aperte le candidature per SheLeads - Sono aperte le candidature per 'SheLeads: Donne Protagoniste d'Impresa'. notizie.tiscali.it

