Milan successo a Como | resta vivo il sogno Scudetto

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante a Como, mantenendo viva la possibilità di conquistare il titolo di campione d’Italia. Con questo risultato, i rossoneri si avvicinano ulteriormente agli obiettivi stagionali e continuano a seguire da vicino l’Inter nel recupero della 16ª giornata di Serie A. La stagione prosegue con sfide decisive, mentre la squadra cerca di consolidare la propria posizione in classifica.

Nel primo tempo, il Como approccia la partita con personalità e ritmo elevato, sfruttando le difficoltà del Milan, schierato con un sistema tattico atipico. I lariani prendono campo e dopo alcune occasioni sfiorate trovano il vantaggio al 10’: calcio d’angolo battuto con precisione da Baturina, stacco imperioso di Kempf, che anticipa Fofana e batte Maignan per l’1-0. La squadra di Fabregas continua a spingere con convinzione: Da Cunha manca il bersaglio da buona posizione, mentre Nico Paz costringe Maignan ad un miracolo. Il portiere francese diventa il baluardo rossonero, superandosi poco dopo su un colpo di testa di Da Cunha e rispondendo con prontezza alla conclusione di Douvikas. 🔗 Leggi su Sportface.it

