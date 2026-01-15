Milan rimonta da grande squadra | al Sinigaglia finisce 3-1

Il Milan si impone al Sinigaglia con una rimonta significativa, vincendo 3-1. Nonostante l’inizio difficile, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, trasformando una gara complicata in un successo importante. Un risultato che evidenzia la capacità di reagire e mantenere la concentrazione, sottolineando la solidità del team in un momento di sfida.

Il lago resta sullo sfondo, ma al Sinigaglia la scena se la prende tutta il Milan. Una partita che sembrava storta, quasi compromessa, si trasforma in una vittoria pesante, matura e persino didattica. Il 3-1 sul Como non racconta solo una rimonta: racconta una squadra che sa soffrire, correggersi in corsa e colpire quando serve. E racconta anche perché, certe sere, Adrien Rabiot fa la differenza. Il Como parte forte, come nelle migliori versioni recenti, e per mezz’ora mette il Milan alle corde. Ritmi alti, aggressività, qualità tra le linee. I rossoneri sembrano in apnea, cambiano assetto più volte, cercano una misura che non arriva subito. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, rimonta da grande squadra: al Sinigaglia finisce 3-1 Leggi anche: Rimonta granata, al Grande Torino finisce 2-2 la sfida col Pisa Leggi anche: Il Milan si illude poi subisce la rimonta del Parma: finisce 2-2 al Tardini La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Intervista esclusiva a Fabrizio Failla: “L’Inter per lo scudetto, il Milan si deve conquistare la Champions. La Fiorentina si salverà, ma vicenda Paratici stucchevole. Su Palladino e il Bologna...”; Serie A 19ª Giornata: l'Inter è (quasi) Campione d'Inverno, Milan e Napoli pareggiano in rimonta. Como inarrestabile; U15 Serie A/B. L'Atalanta fa suo il recupero! Milan superato in rimonta e vetta conquistata; Fullkrug, centimetri e muscoli che faranno molto comodo al Milan di Allegri. Como-Milan 1-3, le pagelle rossonere: Maignan e Rabiot decisivi, Modric appannato - 1 in rimonta il Como e si aggiudica il match valevole per il recupero della sedicesima giornata di Serie A. msn.com

Il Milan rimonta ma non va oltre l'1-1 al Meazza con il Genoa - La squadra di De Rossi passa in vantaggio con Colombo, ex di turno, ... msn.com

Domani sfida tra chi ha perso più punti da situazione di vantaggio e chi ne ha fatti di più in rimonta - Sfida tra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (Fiorentina 18) e la seconda formazione con più punti guadagnati dopo essere andata sotto nel punteggio (Milan ... milannews.it

Como-Milan a distanza di un anno Esattamente un anno fa, il 14 gennaio 2025, i rossoneri vinsero al Sinigaglia in rimonta 1-2: alla rete di Diao risposero prima Theo Hernandez e poi Rafael Leao Sulla panchina del Diavolo c'era Conceiçao ... reduce - facebook.com facebook

#ComoMilan, esattamente un anno fa la rimonta firmata da @TheoHernandez e @RafaeLeao7 - #TBT #Amarcord @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #TheoHernandez #Theo #Hernandez #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.