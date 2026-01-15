Milan il centrocampo non riesce a segnare | i numeri sono chiarissimi
Il centrocampo del Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, fatica a trovare continuità anche in fase offensiva. I dati evidenziano chiaramente questa difficoltà, con numeri che sottolineano la mancanza di prolificità dalla linea mediana. Un'area che, se migliorata, potrebbe rafforzare l’intera struttura della squadra e contribuire a risultati più costanti nel corso della stagione.
Milan, il centrocampo di Massimiliano Allegri non riesci a trovare costanza dal punto di vista realizzativo. I gol del reparto latitano. L'analisi di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo.
Il centrocampo del Milan segna poco e Allegri aveva previsto il problema - La mancanza di gol dai centrocampisti del Milan continua a essere un problema significativo che Allegri deve affrontare con urgenza per migliorare le prestazioni della squadra. notiziemilan.it
Solo un gol a testa: dopo 18 partite, il centrocampo del Milan ha segnato cinque reti totali - Un gol per Adrien Rabiot, un gol per Luka Modric, un gol per Youssouf Fofana, un gol per Ruben Loftus- milannews.it
Gioco più lento, singoli meno efficienti: Milan, la crisi del gol del centrocampo peggiora - Cinque giocatori con una rete ciascuno: l'apporto "di settore" si è ulteriormente abbassato rispetto a dicembre, solo il 14,3% delle reti ... msn.com
Milan, allarme gol dal centrocampo: i numeri che preoccupano Allegri #MilanPress facebook
Primo tempo in cui il Milan spreca almeno due chance importanti! Centrocampo così così: Jashari e Ricci poco coraggiosi nelle giocate, Loftus-Cheek ha perso quasi tutti i contrasti e sulla sinistra Estupinan sta facendo rimpiangere Bartesaghi... x.com
