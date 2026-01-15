Milan Fullkrug recuperato per Como | Allegri ritrova anche Terracciano

Il Milan si prepara ad affrontare il match contro il Como con alcune novità importanti. Dopo un periodo di recupero, Fullkrug è di nuovo a disposizione, così come Terracciano, offrendo ad Allegri maggiori opzioni in vista delle prossime sfide. La disponibilità degli uomini chiave rappresenta un elemento positivo in un momento in cui ogni punto conta per la squadra.

Il recupero di campionato contro il Como arriva con una notizia che Massimiliano Allegri aspettava: il Milan ritrova uomini, e lo fa nel momento in cui il calendario chiede risposte immediate. A poche ore dal calcio d'inizio, la lista dei convocati racconta un quadro meno emergenziale rispetto a Firenze e restituisce qualche margine di scelta in più allo staff tecnico rossonero. Fullkrug rientra, ma senza forzature. Tra i nomi presenti per la trasferta lariana c'è anche Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco ha superato i problemi accusati nei giorni scorsi e ha dato riscontri positivi nell'ultima rifinitura svolta a Milanello.

